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طرح أغنية مصطفى قمر «لت وعجن» من فيلم «أولاد حريم كريم»

كتب:

محمود الرفاعي
05:37 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
مصطفى قمر

مصطفى قمر

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الفنان مصطفى قمر «أولاد حريم كريم»، أغنية «لت وعجن» بمشاهد من الفيلم، وهي كلمات وألحان مروان السداوي الذي يشارك في الغناء أيضا، وتوزيع ميشو.

تفاصيل فيلم أولاد حريم كريم 

ويعرض حاليا فيلم أولاد حريم كريم بالسينمات منذ 5 أيام وحقق ردود أفعال إيجابية قوية وايرادات مرتفعة اقتربت من 3 ملايين جنيه في فترة وجيزة.

وفيلم «أولاد حريم كريم» بطولة كلا من مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم «أولاد حريم كريم» عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة إنتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

وأقيم مؤخرا عرضان للفيلم بحضور كل أبطاله في القاهرة والإسكندرية بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وأيضا الجمهور الذي حرص علي مشاهدة الفيلم مع نجومه.

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