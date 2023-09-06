فيلم «أولاد حريم كريم» يحقق 3.5 مليون جنيه إيرادات في أسبوع

نجح فيلم «أولاد حريم كريم» للمخرج علي إدريس في تحقيق إيرادات في أول أسبوع بدور العرض السينمائي، بلغت 3 مليون و546 ألف جنيه، ليأتي في المركز الثالث في قائمة الإيرادات الأسبوعية للأفلام المصرية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ونجح فيلم «أولاد حريم كريم» في تحقيق رود أفعال إيجابية لدى الجمهور بعد أيام من طرحه في دور العرض السينمائي، حيث يعود فريق العمل الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم من تقديم جزء جديد من فيلم «حريم كريم» الذي تم إنتاجه عام 2005، من بينهم مصطفى قمر، علا غانم، خالد سرحان، داليا البحيري وبسمة، بجانب عدد من الأبطال الجدد تيام قمر، بشرى، عمرو عبد الجليل ورنا رئيس.

الوفاة والسفر.. مصير شخصيات الجزء الأول من فيلم «حريم كريم»

وشهد الجزء الثاني من الفيلم، انتهاء مصير عدد من الشخصيات من بينها شخصية «جيجي» زوجة «كريم الحسني» التي قدمتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز في الجزء الأول، وجاء خلال أحداث الجزء الثاني أنها توفت وأصبح «كريم» أرمل، أما شخصية «ماجد» التي قام بها الراحل طلعت زكريا، فجاء خلال أحداث الجزء الجديد أنه قام بالانفصال عن زوجته «هالة رفعت» والسفر خارج مصر.