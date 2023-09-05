فيلم أولاد حريم كريم يكسر حاجز الـ3 ملايين جنيه في أقل من أسبوع بالسينمات

يحافظ فيلم «أولاد حريم كريم» على وجوده في المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية للأفلام المصرية المعروضة في السينمات، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت 400 ألف جنيه عن أمس، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وارتفع إجمالي إيرادات فيلم أولاد حريم كريم في اليوم السادس بدور العرض السينمائي، ليصل إلى 3 ملايين و205 آلاف جنيه، وحقق الفيلم في أول أيامه بالسينمات 548 ألف جنيه، إضافة إلى 587 ألف جنيه في يومه الثاني، وارتفعت مع اليوم الثالث ووصلت لـ746 ألف جنيه، بينما حقق في اليوم الرابع 500 ألف جنيه، وتراجعت الإيرادات مع اليوم الخامس وبلغت 424 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم «أولاد حريم كريم»

يجمع فيلم «أولاد حريم كريم» في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم مصطفى قمر، داليا البحيري، خالد سرحان، بسمة، بشرى، عمرو عبدالجليل، علا غانم، تيام قمر ورنا رئيس، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.