محافظ الإسماعيلية: 1024 مدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب بالعام الجديد

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن مدارس المحافظة استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد في 1024 مدرسة.

وأضاف بشارة، خلال لقائه مع وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير منطقة الأزهر، أنه وجّه بتوفير جميع الإمكانات والسُبل لتسهيل العملية التعليمية بالمدارس في الإدارات التعليمية الثمانية، وتعاون الجهات المختلفة لتيسير فترات دخول وخروج الطلبة.

منع وجود الباعة الجائلين بمحيط المدارس وإزالة الاختناقات المرورية

وقال محافظ الإسماعيلية، إنه جرى التوجيه بمنع تواجد الباعة الجائلين في محيط أي من المدارس للحفاظ على صحة الطلاب وصيانة أعمدة الإنارة بمحيطها.

وتابع أنه جرى التوجيه أيضا برفع المخلفات أولًا بأول وتقليم الأشجار بالمدارس وحوله وتذليل الاختناقات المرورية الناتجة عنها، موجهًا المراكز والمدن والأحياء برفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس ومحيط المدارس وإزالة جميع الإشغالات.

واستعرض محافظ الإسماعيلية تقريرًا من وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أهمية استمرار أعمال التطوير التي تشهدها عدة مدارس حاليًا وتكثيف العمل للتأكد من جاهزيتها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

1024 مدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 1024 مدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب تشمل جميع المراحل الدراسية التي تستوعب نحو 384 ألف طالبًا.

وأشار «بحيري» خلال حديثه إلى وجود عدد من المدارس التي تعمل فترة مسائي نتيجة أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة، بالإضافة إلى وجود كثافات طلابية عالية في البعض الآخر.

وعقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، في وقت سابق، اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومدير مرور الإسماعيلية ووكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة الصحة ومدير عام المنطقة الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد من مديري المديريات المعنية.