رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إنشاء سوق حضارية بالقاهرة الجديدة لحل أزمة الباعة الجائلين

كتب:

أيمن حمزة
11:50 ص | الإثنين 12 يونيو 2023
القاهرة الجديدة تعلن : إقامة سوق حضاري للقضاء على العشوائيات

القاهرة الجديدة تعلن : إقامة سوق حضاري للقضاء على العشوائيات

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه جارٍ من خلال إدارة العقود والعطاءات بالجهاز، طرح تنفيذ مشروع إنشاء سوق حضارية نموذجية بالتجمع الثالث على مساحة 18 فدانا، وذلك كبديل للباعة الجائلين وبهدف القضاء على العشوائيات والإشغالات بمدينة القاهرة الجديدة والحفاظ على المظهر الحضاري، وذلك في إطار جهود جهاز المدينة ومجلس الأمناء للتصدي للأسواق العشوائية والباعة الجائلين واستبدالها بأخرى حضارية، مؤكداً أن السوق تعد نقلة حضارية تلبى جميع متطلبات وفئات سكان المدينة.

 

طرح إنشاء سوق حضارية على مساحة 18 فدانا 

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور محمد زكي الوحش، عضو مجلس النواب - رئيس مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، أن السوق ستتكون من منطقة تجارية بها محال ومبنى إداري، ومنطقة ترفيهية ستضم محال وكافتيريات ومحطة وقود ومسجدا، ومنطقة أسواق يومية، وسوقا أسبوعية، وسوقا موسمية، وساحة انتظار مغطاة للسيارات، ومناطق خضراء وبرجولات ونوافير مياه.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه سيتم قريباً تشغيل عدة خطوط جديدة داخلية لربط التجمعات ببعضها (التجمع الأول - التجمع الخامس - التجمع الثالث – الامتداد الشرقي)، مؤكداً أن منظومة النقل الجماعي الداخلية ستحد من ظاهرة المواصلات غير المرخصة وغير المرغوب فيها مثل مركبات «التوك توك»، بجانب تشكيل لجان مختصة لمتابعة حركة منظومة النقل الداخلي والخارجي، وتنفيذ التعديلات اللازمة لمواعيد المركبات وخطوط السير حسب حاجة قاطني المدينة.

تشغيل منظومة النقل الداخلي لزيادة الخدمات الحيوية بالمدينة

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم التواصل مع الشركات الخاصة العاملة في مجال النقل الجماعى لتشغيل منظومة النقل الداخلي لزيادة الخدمات الحيوية بالمدينة، لافتا إلى أنه جارٍ تجهيز موقف بكل تجمع لتشغيل المنظومة على أكمل وجه.

 

وكان المهندس عبدالرءوف الغيطى، قد تفقد محطات المياه المعالجة للمدينة بطريق العين السخنة (أوراسكواليا - حسن علام - سامكريت)، للوقوف على كفاءة تشغيل المحطة وجودة معالجة المياه، مشدداً على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للمنظومة.

اقرأ المزيد:

قطع الكهرباء عن 13 منطقة في مغاغة غدا لإجراء أعمال الصيانة الدورية

السعودية تعلن انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

محافظة الإسكندرية توضح حقيقة عودة الباعة الجائلين إلى محطة مصر بعد التطوير

محافظة القاهرة تسجيب لشكوى المواطنين من الباعة الجائلين بمدينة نصر

تفاصيل وشروط مزاد طرح 50 مظلة ومحال بسوق الباعة الجائلين بصدفا في أسيوط

مدبولي: مبنى كامل لسوق الباعة الجائلين بميدان محطة مصر في الإسكندرية

حي بولاق أبو العلا ينفذ حملة مكبرة لإخلاء منطقة الوكالة من الباعة الجائلين

متحدث «التعليم» لقناة الحياة: منع الباعة الجائلين من التواجد حول المدارس

السكة الحديد: جولات مفاجئة داخل عربات القطارات لمواجهة الباعة الجائلين

6 نصائح لأول يوم دراسة.. التزموا بالمواعيد واحذروا الباعة الجائلين

سيولة مرورية في الأقصر بعد إخلاء شارع سوق الصنايع من الباعة الجائلين

«التعليم»: حظر وقوف الباعة الجائلين بمحيط المدارس تزامنا مع بدء الدراسة

تفاصيل حفل هاني شنودة المنتظر في التجمع الخامس

افتتاح فرع النادي الأهلي في التجمع الخامس بحضور نجوم المجتمع

سعر عضوية النادي الأهلي فرع التجمع الخامس قبل الافتتاح الرسمي

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مول التجمع الخامس
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.