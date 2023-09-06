قطع المياه 9 ساعات عن قريتين في بني سويف غدا.. «اعرف الأماكن والمواعيد»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع المياه عن قريتي الشروق والأنصار بمركز إهناسيا، غدًا الخميس، من الساعة الـ 7 صباحًا حتى الساعة الـ 4 عصرًا ، وذلك لأعمال تطهير بمحطة مياه إدراسيا.

وأشارت شركة المياه في بني سويف خلال بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن مدة الانقطاع لن تتجاوز 9 ساعات، على أن يتم عودة المياه فور انتهاء أعمال الصيانة والتطهير اللازمة بمحطة مياه إدراسيا.

«مياه بني سويف» تعتذر عن فترات الانقطاع

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف باعتذار عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، نظرا للإجراء أعمال الصيانة اللازمة؛ لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة.

توفير سيارات مياه نقية خلال فترة انقطاع المياه

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية بتدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت بتوفير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.