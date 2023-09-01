خريطة قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة وأسوان.. اعرف المواعيد

أعلنت شركتا مياه الشرب في أسوان والقاهرة قطع وضعف المياه اليوم، عن عدد من المناطق لإجراء أعمال الصيانة وإحلال وتجديد، إليكم الخريطة الكاملة عن قطع المياه.

مدة وأماكن انقطاع المياه في أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب في أسوان انقطاع المياه عن مناطق «طريق النفق، وأرض الجميلي، والحصايا، وأطلس، وفندق توليب مدخل مدينة أسوان، والجزيرة، صالح حرب، والكسارة، السيل الجديد، السيل الريفي، عباس فريد، وأرض الوشوك، الشيخ هارون، عزبة الحدود، الشادر القديم»، وضعفها في مناطق «وسط البلد والحكروب»، اعتبارا من الساعة 10 من مساء اليوم الجمعة حتى الساعة 6 من صباح غدا السبت لمدة 8 ساعات

القيام بأعمال لتحسين خدمة مياه الشرب بمدينة أسوان

وأشارت الشركة عبر منشور لها على الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن سبب الانقطاع راجع إلى القيام بأعمال لتحسين خدمة مياه الشرب بمدينة أسوان.

أسباب انقطاع المياه

وفي القاهرة، أعلنت الشركة انقطاع المياه عن مناطق«عين شمس، مصر الجديدة، ومدينة نصر، والحي العاشر» اعتباراً من الساعة 10 من مساء اليوم حتى الساعة 10 من صباح غدا السبت لمدة 12 ساعة، لافتا إلى أن سبب الانقطاع راجع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم بشارع عبد الحميد بدوى أمام الكلية الحربية.

الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة

وطالبت الشركة في بيان أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتا إلى قيامها بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم «01206665125»

التعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين

وفي المنوفية، أعلنت الشركة عن مخطط غسل شبكات المياه بكافة المحافظة وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدوري للشبكات خلال شهر سبتمبر 2023 م بالتنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل في نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة، لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.