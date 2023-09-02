قطع المياه عن مدينة دمياط لمدة ساعتين الاثنين المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قطع المياه يوم الاثنين المقبل الموافق 4 من شهر سبتمبر الجاري 2023 عن مدينة دمياط لمدة ساعتين بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا من اليوم نفسه.

إيقاف محطة مياه دمياط لإجراء الصيانة اللازمة

واشارت شركة مياه الشرب زوالصرف الصحي بدمياط عبر المنشور إلى أن سبب قطع المياه إيقاف محطة مياه دمياط لعمل الصيانة اللازمة مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مع توفير سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.