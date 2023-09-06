قطع المياه عن 11 منطقة بقنا اليوم.. اعرفها

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا، قطع المياه عن 11 منطقة؛ نظرا لأعمال الصيانة بلوحة الكهرباء الداخلية بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالحصواية، وأهابت الشركة بالمواطنين توفير احتياجاتهم من المياه.

انقطاع المياه عن هذه المناطق

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان، أن المناطق التي يجرى قطع مياه الشرب فيها بمدينة قنا هي: الحصواية - النحال – الشئون – الكنوز – الحاكم العسكرى – المعنا – المعتقل – مصر اسوان – راعي قصب – مصنع المكرونة – شارع الـ 16.

مدة قطع المياه في مدينة قنا

وكشفت عن أن مدة انقطاع مياه عن المناطق المذكورة اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء وحتى السادسة من صباح غد الخميس وذلك لحين انتهاء أعمال الصيانة بالمحطة.

موعد عودة مياه الشرب في مدينة قنا

وأشارت الشركة إلى أن موعد عودة المياه يكون في السادسة صباح الغد عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

ضبط وصلات خلسة

وفي سياق آخر، ذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أنها ضبطت مخالفات وصلات مياه بشكل غير قانوني، وذلك في قرية أولاد عمرو بمركز قنا.

وأكدت الشركة، أن فريق الضبطية القضائية بالقطاع التجاري قطع الخدمة عن الممتنعين والمتأخرين عن سداد قيمة استهلاك المياه وعمل المحاضر للمخالفين في قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وجرى تشكيل لجان عمل على مستوى مراكز وقرى محافظة قنا لضبط المخالفين.