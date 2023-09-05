قطع المياه عن 3 قرى في بني سويف بسبب كسر مفاجئ بخط عمومي

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، صباح اليوم الثلاثاء، في إصلاح عطل مفاجئ ناتج عن كسر خط مياه بلاستيك 10 بوصة بمدخل قرية نعيم التابعة لمركز بني سويف، ما تسبب في قطع المياه عن قرى نعيم، ورياض باشا، وعزبة علي بهلول.

استمرار أعمال إصلاح العطل

وأعلنت الشركة عن قطع المياه في القرى الثلاث لمدة 6 ساعات من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، لإصلاح كسر بخط مياه بلاستيك 10 بوصة بمدخل قرية نعيم، على أن يتم عودتها فور الإنتهاء من أعمال الصيانة.

«مياه بني سويف» تعتذر عن فترات الانقطاع

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، نظرا للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة.

توفير سيارات مياه نقية عند الحاجة إليها

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.