«يظهر ويختفي».. أين يذهب ملعب ريال مدريد بعد كل مباراة؟ (فيديو)

بعد عامين من الإغلاق، كان لزامًا على ريال مدريد، إبهار جماهيره بالسحر الذي أضافه على ملعب «سانتياجو برنابيو» معقل الفريق الملكي، في إطار عمليات التطوير التي يقوم بها النادي، ليكشف عن تقنيات مذهلة داخل قلعة «برنابيو».

كواليس افتتاح ملعب سانتياجو برنابيو الجديد

أسابيع ويفتح ملعب «سانتياجو برنابيو» أبوابه بحلته الجديدة أمام جماهيره، وتحديدًا في ديسمبر المقبل، إذ أظهر ريال مدريد جزء من تطوير الملعب، والتي أظهرت قدرته على الطي والاختفاء بعد كل مباراة، وذلك بضغطة زر واحد، وذلك ضمن التعديلات التي أجريت على قلعة الفريق الملكي.

ومن المقرر أن يختفي ملعب سانتياجو برنابيو بعد تحويله إلى 6 أجزاء مختلفة، على أن يظهر في أوقات المباريات فقط، من خلال الضغط على الزر المخصص لذلك، من أجل إعادة الملعب إلى مستوى الأرض، وتحويل الأجزاء الـ6 إلى سطح داخل الملعب.

لن يكون ذلك التحديث الوحيد على الملعب، إذ قام ريال مدريد بتجهيز الملعب من جميع المستويات، وذلك بتركيب إضاءة وتكييف، إلى جانب وضع أجهزة قادرة على الحفاظ على جودة الملعب لفترة طويلة، علاوة على تخصيص غرفة للضيافة بداخله.

جاءت فكرة طي الملعب، من رغبة ريال مدريد في اتخاذ وضع الاستعداد دائمًا لاستضافة أي حدث رياضي، وليس كرة قدم فحسب، على أن يطوي ملعب كرة القدم ويضع آخر خاص بألعاب أخرى، مثلما فعل نظيره الإنجليزي توتنهام في وقت سابق.

ريال مدريد منذ بداية الموسم، خاض 3 مباريات خارج أرضه، وذلك لعدم جاهزية الملعب بشكل كامل لاستقبال المباريات في الوقت الحالي، وذلك قبل أن يخوض التجربة الأولى داخل الديار أمام خيتافي في المباراة الأخيرة، التي حسمها بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

على أن يتواصل النشاط الرياضي بشكل طبيعي داخل النادي، قبل الافتتاح الرسمي لـ «سانتياجو برنابيو» الجديد، في الفترة بين منتصف ديسمبر أو أوائل شهر يناير 2024، وتحديدًا أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني.