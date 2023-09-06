العملات المشفرة تفقد شعبيتها.. 75% من الأمريكيين لا يثقون بمكاسبها

ربما لم تعد العملات المشفرة تزدهر بنفس الطريقة التي كانت عليها من قبل، حينما كانت لها شعبية كبيرة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنها تظل استثمارًا شائعًا للغاية بين الشباب.

جيل ما بعد الألفية يستثمر بالعملات المشفرة

ويستثمر أكثر من نصف جيل ما بعد الألفية، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، في العملات المشفرة، بحسب تقرير صادر عن معهد CFA ومؤسسة تعليم المستثمرين التابعة لهيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية.

مئات الملايين من الأشخاص

ويمتلك مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، نوعًا من أنواع العملات المشفرة، سواء كان ذلك بعملة البيتكوين أو إحدى العملات الرقمية العديدة الأخرى، بحسب CNBC.

425 مليون شخص العملات المشفرة

ويستخدم 425 مليون شخص العملات المشفرة، وفقًا لتقرير الثروة المشفرة الصادر عن شركة Henley & Partners، والذي أصدرته شركة استشارات الهجرة الاستثمارية،

استثمارات لم تحقق الأرباح

ومع ذلك، فإن 75% من الأمريكيين غير متأكدين من أن الاستثمار في العملات المشفرة، آمن حاليًا أو أنه يمكنهم الاعتماد على الأدوات المتاحة حاليًا للقيام بذلك، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة بيو للأبحاث، وقال 45% ممن شملهم الاستطلاع أيضًا إن استثماراتهم لم تحقق الأرباح التي كانوا يتوقعونه وقال 15% فقط إنها تجاوزت التوقعات. بحسب CNBC.

الاستثمار في العملات المشفرة

وأصبح الاستثمار في العملات المشفرة شائعًا للغاية في السنوات الأخيرة، خاصة خلال جائحة كوفيد-19، عندما ارتفعت تطبيقات تداول التجزئة، ومع ذلك، فقد حث الاقتصاديون ومستشارو الاستثمار على توخي الحذر حيث يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها أصول شديدة التقلب يمكن أن تفقد قيمتها بسرعة، ولم تقم العديد من البلدان بعد بتنظيم الاستثمار في العملات المشفرة وتداولها، أو الشركات في مجال العملات المشفرة.