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مجلس الدولة يؤيد عزل أستاذ بـ«القومي للبحوث»

كتب:

محمد عيسى
04:56 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
المركز القومي للبحوث - أرشيفية

المركز القومي للبحوث - أرشيفية

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب، برفض الطعن المقام من أستاذ بقسم المنتجات الطبيعية شعبة التكنولوجيا الحيوية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، وأيدت قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بهيئة الطاقة الذرية والمتضمن بمجازاته بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش.

تهديدات وألفاظ غير لائقة 

وقالت المحكمة، إن الطاعن ارتكب مخالفات تأديبية على النحو التالي: 

تهديد أحد الأساتذة في المعهد بالقول بألفاظ غير لائقة وتهديده له والتطاول عليه، كما  قام بجذب أستاذ آخر من الحزام موجها له شتائم تمس أهله.

وأوضحت المحكمة، محاولته تعطيل انعقاد مجلس الشعبة في 14 مارس 2015، والاعتداء على المجلس والكلام بطريقة غير لائقة مع الأعضاء، بالإضافة إلى اتهامه كل أعضاء المجلس بالتزوير والكذب والتضليل.

كما قام بخطف المضبطة من القائم بأعمال أمين المجلس واتهامها بالتزوير.

واشتبك مع رئيس القسم الأسبق مهددا إياه بالكتابة في المضبطة بالسجن ومنعه من حضور الجلسات، بالإضافة إلى ألفاظ لا يصح ذكرها.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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