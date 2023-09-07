انعقاد الصالون السياسي الثالث للأحزاب اليوم في محافظة الشرقية

ينطلق اليوم الخميس الصالون السياسي الثالث للأحزاب، في محافظة الشرقية، بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية، وذلك في تمام الساعة 6 مساء؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بحضور قيادات الأحزاب السياسية وعدد من الخبراء والسياسيين البارزين.

الملفات المطروحة في الصالون السياسي الثالث للأحزاب

ويناقش الصالون السياسي الثالث للأحزاب، عددا من الملفات السياسية المهمة، والتي تتمحور حول الأجندة التشريعية والرؤية السياسية لكل حزب، فضلا عن الخدمات المجتمعية التي قدمتها الأحزاب السياسية خلال الفترة الماضية، وكذلك الخدمات التي ستقدمها خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في الصالون السياسي الثالث للأحزاب، المقرر انعقاده في الساعة 6 مساء، اليوم الخميس، الأحزاب السياسية التالية:

الأحزاب المشاركة في الصالون السياسي الثالث للأحزاب

- مستقبل وطن.

- حماة الوطن.

- الشعب الجمهورى.

- تنسيقية شباب الأحزاب.

- مصر الحديثة.

- المؤتمر.

- إرادة جيل.

ومن ناحية أخرى، شهدت جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، مناقشة أوضاع الأحزاب السياسية، وما تحتاجه حتى تستعيد دورها، وكذلك ضمن لجنة خاصة مدرجة ضمن لجان المحور السياسي، تحمل اسم لجنة الأحزاب السياسية.