ضياء رشوان: دمج الأحزاب يخلق كيانات قوية.. لكن ليس قسرا

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ الحوار لم يشهد حسما لدمج الأحزاب في الحوار الوطني بسبب أن الأحزاب في مصر لا تقوم إلا على تمايز في البرامج، وفي نفس الوقت هناك مطالبات بدمج الأحزاب من أجل تقليل عددها.

دمج الأحزاب يخلق كيانات قوية

أضاف «رشوان»، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «حديث الأخبار»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن دمج الأحزاب يخلق كيانات قوية يكون لها وجود حقيقي على الأرض، لكن لا يمكن أن يتم ذلك قسرا.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، بأن القانون الحالي ينص على عدم إنشاء حزب إلا إذا كان متميزا عن الأحزاب القائمة، وتساءل: «إن كان متميزا، فلماذا يتم دمجه؟ قد يتم التحالف في الانتخابات».

القانون يجب أن يسمح بدمج الأحزاب

أوضح أن التمايز أو الدمج يستلزم حركة في الشارع، وبالنسبة لهذا الأمر، فإن الأغلبية الساحقة من الأحزاب لا تقوم بالحركة في الشارع، لافتًا أن القانون يجب أن يسمح بدمج الأحزاب وأن تشكل تحالفات أو حزبا واحدا، والأهم من السماح القانوني هو أن يكون لدينا أحزاب تتحرك، والواضح للجميع هو أن الأغلبية الساحقة من الأحزاب غير فاعلة، والجلستان السابقتان ناقشتا سبل دعم الأحزاب.