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منسق «حياة كريمة» بمطروح يشيد بدور الأزهر في ترسيخ روح التعاون والانتماء للوطن

كتب:

إسلام فهمي
12:53 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس منطقة مطروح الأزهرية

رئيس منطقة مطروح الأزهرية

استقبل اليوم الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، المنسق العام لـ«حياة كريمة» بالمحافظة العقيد أحمد نجم، في إطار تبادل الرؤى حول ما يتعلق بمشاركة طلاب الأزهر في مشروعات المبادرة ودعمها. 

مقترحات طلاب الأزهر لحياة كريمة

تناول اللقاء المقترحات المختلفة لمشاركة المنطقة الأزهرية في المبادرات المختلفة لـ«حياة كريمة» والتي تتضمن العديد من الأفكار البناءة والبرامج التنموية، وتعزيز المشاركة الطلابية بالمعاهد الأزهرية.

تعاون الأزهر مع مؤسسات الدولة

وأشاد المنسق العام لـ«حياة كريمة» في المحافظة بالدور المهم لمؤسسة الأزهر الشريف في ترسيخ روح التعاون والانتماء للنهوض بالوطن والحفاظ على رفعته وتقدمه واستقراره، مقدرا حرص الأزهر على التعاون مع مؤسسات الدولة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبدالعظيم سالم في بيان، أن اللقاء يأتي تفعيلا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية، وتماشيا مع خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف النجوع والقري المصرية المختلفة.

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بقلم إسلام فهمي