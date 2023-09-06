«حياة كريمة» بالغربية تنظم فعالية «التعليم حياة» لتنمية مهارات الشباب (صور)

نظمت حياة كريمة بالغربية، فعالية مبادرة «التعليم حياة»، وذلك بمدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية بالمحلة؛ بهدف تنمية مهارات الشباب من طلاب المرحلة الثانوية.

وقالت هبة الشرقاوي، مسؤول قطاع التعليم بمؤسسة حياة كريمة، أنه في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، وفي ظل التحول لنظام التعليم الرقمي، أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة «التعليم حياة» في إطار الدور المجتمعي للمؤسسة لدعم الطلاب بقرى الريف المصري ونشر ثقافة التعليم الرقمي بقرى حياة كريمة.

وقال عبد الوهاب الحضري، مسؤول حياة كريمة بمركز المحلة، إن الفعالية شهدت عددا من الألعاب وهي لعب تفاعلية، هدفها تشجيع الشباب على الدخول المنصة «تعليمي» والبحث داخلها عن معلومات للربح بالألعاب إلى جانب تنمية مهارات الشباب الخاصة بمبادرة مصر الرقمية وتقديم معلومات عن بوابة تعليمي وكيفية الاستفادة منها.

سعادة المشاركين

وأوضح الشباب والطلاب والطالبات المشاركين، أنهم استفادوا من أنشطة المبادرة «التعليم حياة»، موجهين الشكر إلى مؤسسة حياة كريمة وكل القائمين على تلك الفعالية، مؤكدين أنهم تعملوا من هذا اليوم، مهارة التواصل الفعال، والعمل كفريق، إلى جانب مهارات التخطيط وإدارة الوقت، وكذلك إمكانية استخدام التكنولوجيا في تقديم أي محتوى، وكيفية الاستفادة من بوابة تعليمي.