محافظ المنوفية يشدد على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات حياة كريمة

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعه الدوري لمتابعة الموقف الحالي لكافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة، في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي أشمون والشهداء.

اجتماع موسع لمناقشة مشروعات حياة كريمة في المنوفية

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق نقلة نوعية بمستويات الخدمات بقرى الريف المصري، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلين من قطاع الكهرباء، وشركة غاز مصر، والشركة المصرية للاتصالات، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الطرق بطنطا، ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ بكافة المشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حده بنطاق قرى المركزين، والمعوقات التي تحول دون الانتهاء منها، ووجه المحافظ الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء والغاز بضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بباقي المشروعات.

التنسيق الكامل بين كافة الجهات لسرعة تنفيذ المشروعات

كما جرى استعراض إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءات التسليم لها بمختلف القطاعات، وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات الخدمية والمتابعة اليومية لضمان سرعة نهو الأعمال كون المبادرة مشروع قومي وحيوي.