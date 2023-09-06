«الإدارية العليا» تؤيد فصل موظف بـ«صحة المنوفية» بتهمة الاختلاس

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب برفض الطعن المقام من أمين المخزن الإقليمي بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية متعاقد وأيدت حكم أول درجة المتضمن فصله من الخدمة.

قالت المحكمة، إن الطاعن اختلس الأصناف المشار إليها بأذون الصرف أرقام 33المؤرخ3/9/2019، كما اختلس الصنف رقم 71 المؤرخ في 2019/3/21 المقدرة قيمتها بنحو 70 ألفا و242 جنيهاً لنفسه واصطنع التوقيعات المزيل بها تلك الأذون بما يفيد صرفها للمستلمين للتستر على جريمة اختلاسه.

الطاعن اعترف باختلاس الأصناف المنوه عنها

قالت المحكمة إن ما أفصحت عنه الأوراق من ثبوت ارتكاب الطاعن للمخالفات المنسوبة إليه، وذلك من واقع ما شهد به شهود الإثبات بالتحقيقات، وهو ما تأكد باعترافه بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بالسادات في القضية رقم 39 لسنة 2012.

وأضافت المحكمة أن المتهم أقر باختلاس الأصناف المذكورة لنفسه وتصرف في بيعها، كما حرر أذون صرف وهمية بما يفيد صرفها للمستلمين لها للتستر على ذلك، وبأنه هو الذي قام باصطناع التوقيعات المزيلة بها تلك الأذون وأرجع ذلك لظروف المعيشة الصعبة لافتة إلى أن المتهم سدد قيمة أذون الصرف الثلاثة السابقين مما يجعل المخالفة ثابته في حقة ثبوتاً يقينياً .