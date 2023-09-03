«النيابة الإدارية»: استحدثنا وحدات لخدمة الجمهور والمستثمرين (فيديو)

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنّه منذ تولي المستشار حافظ عباس، رئاسة هيئة النيابة الإدراية، الشهر قبل الماضي، تقرر إعادة هيكلة الإدارات والوحدات مع استحداث أخرى، لدعم مناخ الاستثمار والتسهيل على المواطنين في تقديم الشكاوى للنيابة الإدارية، من أجل تحقيق العدالة وشعور المواطن بسيادة القانون.

وحدة قضايا الاستثمار

وأضاف «سمير»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، تقديم آية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، أنّ وحدة قضايا الاستثمار مستحدثة مؤخرا، وفلسفة إنشائها بالأساس تدور حول ضمان تحقيق الهدف الفعلي من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالمحور الاقتصادي، وهي تلقي شكاوى المستثمرين فيما يتعلق بالمعوقات التي يتعرضون لها خلال مراحل استخراج الأوراق اللازمة من الجهات الإدارية، أو تنفيذ الأحكام التي جرى الحصول عليها من الجهات ذات الصلة، أو ما يتعلق بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.

مصر تتحرك لدعم مناخ الاستثمار

وتابع أنّه جرى تخصيص آليات للوحدة سالفة الذكر لتلقي الشكاوى، ممثلة في البريد الإلكتروني أو الخط الساخن، أو التواصل المباشر بين الوحدة والمستثمرين، مشيرا إلى أنّ مصر تتحرك لدعم مناخ الاستثمار كونه يؤثر على الاقتصاد القومي ككل ويمس المواطن بشكل مباشر.