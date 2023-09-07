خطوات سهلة لاستخراج كارت عداد الكهرباء حال فقدان القديم

يتعرض بعض الأشخاص إلى فقدان ممتلكاتهم وأوراقهم الخاصة ومنها كارت عداد الكهرباء، لذا نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خطوات يمكن اتباعها في حال ضياع كارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

وذكر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، ما يمكن فعله في حالة فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

فقد كارت عداد الكهرباء

1- يجب على المواطن المقيم في الوحدة أو العقار وفقد كارته الذهاب إلى قسم الشرطة لعمل محضر بفقد كارت شحن العداد مسبق الدفع.

2- وبعدها يتم التوجه إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه إيصال برقم محضر الفقد ويكون حاملا معه عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للعقار الذي يوجد به عداد الكهرباء.

3- يتم سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن، وسيتم استلام الكارت الجديد في اليوم نفسه به رصيد بالقيمة نفسها التي كانت في الكارت المفقود، وإذا كان ليس لديه يسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة.