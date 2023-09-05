أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء مسبق الدفع.. بلغ الشركة فورا

يعد عداد الكهرباء مسبق الدفع من أكثر الأشياء التي تشغل بال مستخدميه، إذ إنهم يحرصون على استخدامه بحرص حتى لا يضطرون لدفع مبالغ باهظة سواء كان في شحن الكارت الخاص به أو بتعرضهم لغرامة مالية حال استخدامه بشكل خاطئ، وهناك لمبة موجودة في العداد إذا تم إضاءتها يكون المستخدم عرضه للمسائلة القانونية ودفع غرامة مالية.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» التفاصيل الخاصة بتلك اللمبة التي يجب تجنب إضاءتها في عداد الكهرباء مسبق الدفع، وأسباب ذلك، حتى يستطيع المواطنون تجنب إضاءتها.

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء اللمبة التي تعرض مستخدمي عداد الكهرباء للمساءلة القانونية وهي لمبة التلاعب باللون الأصفر بالعداد الكهربائي الديجيتال أو مسبق الدفع تشير إلى أنه تم التلاعب بالعداد لسرقة التيار الكهربائي منه، ما يعرض صاحب العداد للمساءلة القانونية.

أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبق الدفع

- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

- عمل وصلة أو كوبري على العداد لسرقة التيار.

- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

خطوات تجنب التعرض لمحضر سرقة التيار

- يقوم المواطن على الفور بالاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

- بعد ذلك يقوم مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

- يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.