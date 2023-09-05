طريقة شحن كارت الكهرباء من فودافون كاش.. اعرف الخطوات

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدة طرق لشحن عداد الكهرباء، بجميع شركات توزيع الكهرباء على جميع أنحاء المحافظات، وذلك من خلال فودافون كاش، وباستخدام خاصية NFC، للتيسير على المواطنين المشتركين في عملية شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، طريقة شحن كارت الكهرباء من فودافون كاش، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

طريقة شحن كارت الكهرباء من فودافون كاش

1- الخطوة الأولى اطلب الرقم #9#.

2- اضغط على دفع الفواتير.

3- اختر خانة الكهرباء.

4- في هذه الخطوة لشحن كارت الكهرباء من فودافون كاش، قم باختيار الشركة التابع لها حسب محل الإقامة الخاص بك.

5- ادخل كود السداد الإلكتروني.

6- قم بادخل البيانات المطلوبة.

7- ادخل رقمك السري.

8- في الخطوة الأخيرة قم بتأكيد الدفع، ليتم شحن كارت الكهرباء من فودافون كاش.

الشحن من منافذ فوري

1- يتوجه المشترك لأقرب منفذ لفوري له.

2- يقوم المشترك باختيار خدمات المرافق العامة.

3- شحن كارت العداد.

4- اختيار شركة الكهرباء التابع لها المشترك.

5- إدخال الكارت بماكينة الفوري وسيتم بعدها الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة لشحن ممكنة والمديونيات.

6- يمكن للمشترك اختيار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى.

7- يقوم المشترك بالدفع واستلام الكارت وإيصال العملية معتمد من فوري.