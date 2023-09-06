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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم.. 5 خطوات سريعة

كتب:

إسراء عبد العزيز
07:34 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

كشفت شركة توزيع الكهرباء جنوب القاهرة، التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لعملائها خطوة بخطوة، حيث يرغب العديد من المشتركين في جميع أنحاء شركات توزيع الكهرباء، بمعرفة الآليات التي يجب اتباعها، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمشتركين بالاسم، من خلال الخطوات التي حددتها شركة التوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، ومعرفة قيمة الاستهلاك للفاتورة الشهرية بعد الدخول علي الرابط التالي من هنا

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم

وتكون الخطوة الأولى بضغط المشترك على قسم الخدمات.

الخطوة الثانية يقوم المشترك بالضغط على خانة اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

الخطوة الثالثة يقوم المشترك بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها الاسم بالكامل - المحافظة التابع لها العميل والرقم القومي المكون من 14 رقم بالإضافة لرقم العداد المكون من 10 أرقام.

الخطوة الرابعة الضغط على «استعلام».

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بقلم إسراء عبد العزيز