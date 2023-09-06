ورش عمل لطلاب برنامج الأطراف الصناعية بجامعة الدلتا التكنولوجية

نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية، برئاسة الدكتور عربي السيد كشك، سلسلة من ورش العمل لطلاب برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، بالتعاون مع إحدى الشركات، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين.

ورش عمل تدريبية للطلاب

وقام الطلاب بالتدريب العملي التطبيقي، والتعامل مع بعض الحالات الحقيقية، إضافة إلى التعرف على أحدث التكنولوجيات البازغة في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وكيفية تصنيعها وتصميمها.

ومن جانبه، أكد الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة، أهمية برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالجامعة، خاصة أن مصر بصدد إنشاء منظومة مُتكاملة لإنتاج الأجهزة التعويضية.

تعزيز أوجه الابتكار وتنمية مهارات الطلاب

وأشار رئيس الجامعة إلى اهتمام الجامعة، بتقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميداني، مما يساعد على استثمار العقول الشبابية، وتوظيفها الإيجابي الصحيح نحو مستقبل أفضل وتعزيز أوجه الابتكار والإبداع، إضافة إلى إكسابهم المزيد من المهارات والخبرات لمواكبة التطور التقني وربطهم بسوق العمل، وذلك فى ظل توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق ريادة علمية ترتقي بالمستوى التعليمي وتُحقق التنمية المُستدامة وطموحات الجمهورية الجديدة.