جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية تبدأ في استقبال أوراق الطلاب

تابع الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا في محافظة المنوفية، بدء إجراءات التقديم والكشف الطبي لطلاب الثانوية العامة المُلتحقين بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

تقديم كل الدعم والخدمات للطلاب

وجه رئيس الجامعة بتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب وتيسير اجراءات التقديم، وتوفير «باص» الجامعة لتوصيل الطلاب وأولياء أمورهم من الجامعة للبنك الأهلي لدفع المصروفات الدراسية والعودة لاستكمال اجراءات التقديم.

وتبادل الدكتور كشك الحوار مع الطلاب وأولياء الأمور والرد على استفساراتهم، مؤكدًا أن دور الجامعة لا يقتصر على العملية التعليمية فقط، وإنما تعليم وتدريب وبحث وتثقيف وتنمية مهارات الإبداع والابتكار، مشيرًا ان الجامعة تقدم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميدانى متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

بناء شخصية خريج جامعة الدلتا التكنولوجية

والجدير بالذكر، أن جامعة الدلتا التكنولوجية، تسعى إلى بناء شخصية عصرية للخريج، لها القدرة على التفاعل الذكي مع مختلف أنظمة التكنولوجيا وتواكب متطلبات سوق العمل الفعلية ووظائف المستقبل، وتضم ستة برامج تكنولوجية هى: برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، وتكنولوجيا التبريد والتكييف.

ومن المقرر الإعلان عن المواعيد الخاصة بتقديم طلاب الثانوية الفنية والمعاهد الفنية بعد الانتهاء بعد التنسيق، وظهور بطاقات ترشيح الطلاب النهائية الخاصة بالإلتحاق بالجامعة.