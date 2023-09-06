وظائف خالية في بنك مصر بمرتبات مجزية بـ23 مدينة.. الأماكن وشروط التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن وظائف خالية جديدة في فروعه المختلفة بأكثر من 20 مدينة، للعمل في وظائف جرافيك ومحلل ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطار حرصه على توفير فرص عمل للشباب بمرتبات مجزية، تكون مناسبة لمؤهلاتهم باستمرار.

وكشف بنك مصر في إعلانه عن التفاصيل الكاملة لفرص العمل، لذا نوضح من خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة للتقديم للوظائف الخالية، بالإضافة إلى المدن المتاح التقديم للوظائف بها، فضلا عن كيفية التقديم لتلك الوظائف، التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم للوظائف الخالية في بنك مصر لديه خبرة من عام إلى 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة في المجال المصرفي.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على شهادة الائتمان بشكل ضروري.

- أن يكون لديه مهارة اللغة الإنجليزية.

- أن يكون المتقدم للوظائف خريج جامعي وحاصل على تقدير لا يقل عن جيد.

أماكن العمل في المحافظات والمدن المختلفة

وحدد بنك مصر الأماكن التي يتم توفير الوظائف بها، وجاءت كالتالي:

- دمنهور.

- كفر الشيخ.

- الشرقية.

- القليوبية.

- المنوفية.

- طنطا.

- أسوان.

- المنيا.

- أسيوط.

- سوهاج.

- دمياط.

- الغربية.

- ميت غمر.

- المنصورة.

- الفيوم.

- بني سويف.

- البحر الأحمر.

- بورسعيد.

- السويس.

- الإسماعيلية.

- الأقصر.

- قنا.

- العاشر من رمضان.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية من بنك مصر في مختلف المدن والمحافظات الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف الشهير لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم للوظائف.