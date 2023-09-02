وظائف خالية للخريجين بمرتب 4 آلاف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، عن وظائف خالية في إحدى سلاسل المطاعم الشهيرة، إذ تحرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب باستمرار حتى يتمكنوا من بدء حياتهم العملية، وتكوين أسرة جديدة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية التي أعلنت عنها الوزارة، ويوضح هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف الشباب والرياضة

- أن يكون المتقدم لوظيفة عضو فريق حاصل على مؤهل عال أو متوسط للخريجين فقط من جميع المؤهلات.

- مكان العمل في التجمع الأول.

- الا يقل سن المتقدم لـ الوظائف عن 21 عاما، وألا يزيد عن 33 عاما.

- الوظائف متاحة للإناث فقط.

مميزات الوظائف الخالية

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية حاصل على راتب عضو الفريق 4000 جنيه صافي، إضافة إلى الحافز الشهري.

- تمنح الشركة العاملين بها تأمينات طبية واجتماعية.

- توفر الشركة للموظفين العاملين بها فرص للترقي بعد 6 أشهر.

- تمنح الشركة للعاملين إجازات سنوية.

- توفر الشركة للموظفين تدريب مدفوع الأجر.

- ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات يوميا.

وعلى الراغبين في التقدم لوظائف وزارة الشباب والرياضة في إحدى مجموعة سلاسل الهايبر ماركت الشهيرة الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بها، واختيار المنشور الخاص بالوظائف المعلن عنها، ثم يتم الدخول على اللينك الخاص باستمارة طلب التوظيف لملء البيانات الموجودة بها.