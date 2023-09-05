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 وظائف خالية بالقاهرة بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

كتب:

إسراء حامد محمد
09:44 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
وظائف شاغرة

وظائف شاغرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها عن وظائف خالية جديدة في إحدى شركات الملابس الجاهزة للراغبين في العمل، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم على الحصول على حياة عملية مستقرة، ولتلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية الجديدة المعلن عنها، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها، كالتالي:

الوظائف المطلوبة لإحدى شركات الملابس الجاهزة

1- مدير فرع خبرة

2- محاسب خزنة خبرة.

3- جرافيك ديزاين Graphic Design.

4- موظف Social Media Specialist.

5- موظف IT Help Disk.

6- مسؤول مبيعات خبره بالاقمشة و المنسوجات.

7- مساعد مسؤول مبيعات بدون خبرة.

8- كاشير.

9- أمين مخازن.

10- مشرف نظافة.

11- عمال نظافة.

الشروط المطلوبة لوظائف شركة الملابس

- أماكن العمل تكون في المهندسين والتجمع الخامس ومول سيتي سنتر الماظة.

- أن يكون مؤهل مناسب لكل وظيفة.

- أن يكون الحد الأقصى للسنة 40 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح من التجنيد للذكور.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة للعاملين بها الراتب حسب كل وظيفة و الخبرة.

- ت فر الشركة للعاملين بها بدل وجبة + بدل مواصلات (التجمع الخامس و مول سيتى سنتر الماظة).

- تمنح الشركة للعاملين بها عدد يوم واحد إجازة فى الأسبوع.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين طبي حكومي وتأمين اجتماعي.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الدخول للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واختيار المنشور الخاص بالوظائف المعلن عنها ثم ملء الاستمارة الموجودة بها بالبيانات المطلوبة.

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