وظائف جديدة في السفارة الأمريكية براتب 20 ألف دولار.. الشروط والخطوات

أعلنت السفارة الأمريكية عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن وظائف خالية للعمل بها في وظيفة أخصائي تجاري، في إطار حرص السفارة على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الالتحاق بالسفارة للعمل بها، ولمساعدتهم على الحصول على فرصة عمل بمرتبات مجزية مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم التعليمية.

وأوضحت السفارة الأمريكية تفاصيل الوظائف الخالية في السفارة الأمريكية بمرتب يصل إلى 20 ألفا و405 دولارات في العام، من المقرر أن ينتهي التقديم بها يوم 14 سبتمبر الجاري، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وكيفية التقديم لوظائف السفارة الأمريكية.

الشروط المطلوبة لوظائف السفارة الأمريكية

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة 5 سنوات في التسويق أو الإدارة أو البحوث الاقتصادية أو ترويج التجارة أو المجال ذي الصلة.

- أن يكون لديه معرفة وفهم شاملين للاقتصاد المصري والهيكل التجاري والصناعي والممارسات التجارية والتجارية والقوانين واللوائح والسياسات.

- أن يكون حاصل على شهادة جامعية في العلوم السياسية والاقتصاد أو إدارة الأعمال أو الإدارة.

- أن يكون جيد المستوى كتابة وتحدثا وقراءة في اللغة الإنجليزية.

- أن يكون جيد المستوى في اللغة العربية.

- أن يكون لديه القدرة على تخطيط وتنظيم وتنفيذ مشاريع بحثية تجارية معقدة وإعداد تقارير دقيقة ودقيقة تجسد التحليل والتقييم المتعمق.

- سيُطلب من جميع المتقدمين قيد النظر اجتياز الشهادات الطبية والأمنية.

طريقة التقديم لوظائف السفارة الأمريكية

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف السفارة الأمريكية الدخول للموقع الرسمي الخاص بالسفارة، واختيار الوظيفة المراد التقديم لها، ثم يتم ملء جميع البيانات المطلوبة للتقديم للوظائف.