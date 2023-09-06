أحمد سعد يروج لحفله مع روبي غدا

روج الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لحفله مع روبي، المقرر له غدا في إحدي الجامعات الخاصة.

ونشر أحمد سعد البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «يا حبيبي.. خلصت معاك ألاعيبي في جامعة بدر بكره الخميس الساعة 7».

دويتو أحمد سعد وروبي

وحقق الفنان أحمد سعد وروبي بدويتو يا ليالي، الذي جرى طرحه من شهر 22 مليون مشاهدة على اليوتيوب في أول تعاون بين روبي وأحمد سعد، وهي من كلمات فلبينو أحمد ويتم.

ومن ناحية أخرى، يستعد أحمد سعد لإحياء حفل غنائي في الكويت الشهر الجاري، والذي روج له عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بنشر البوستر الدعائي، وعلق عليه: «جمهور الكويت الغالي مستنيكم بكل حب وحماس يوم الجمعة 22 سبتمبر في موسم الكويت على مسرح الأرينا».