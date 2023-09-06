الخارجية اليابانية: طوكيو تشارك في مشروعات تنموية وثقافية بمصر

تعكس العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر تطورًا استثنائيًا تم تحقيقه في السنوات الأخيرة، حيث شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية تجعلها نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي، وفي إطار زيارة وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، إلى مصر، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار تفعيل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية، أوكانو يو كيكو، إن زيارة وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، لمصر، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتى للمتابعة زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للقاهرة في أبريل 2023، وهى الزيارة التي شهدت رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لتصبح بذلك أول دولة في أفريقيا يتم رفع العلاقات معها إلى هذا المستوى.

علاقات شراكة استراتيجية

وتابعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية اليابانية، خلال مؤتمر صحفي نظمته السفارة اليابانية، أن بلادها تنتهز الفرصة لتسليط الضوء على علاقات الشراكة الاستراتيجية مع دول الشرق الأوسط، ولكن بالنسبة إلى القارة الأفريقية كانت مصر هي الأولى، وأشارت إلى عقد الوزير هاياشي الحوار السياسي العربي الياباني الثالث في جامعة الدول العربية

مشروعات متعددة ونجاح المدارس اليابانية

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية اليابانية إلى المساهمات اليابانية في المشروعات المصرية مثل المتحف المصري الكبير، كذلك مشروعات تتعلق بالسلامة الملاحية، وكذلك مجالات البيئة والطاقة والموارد البشرية والتنمية، والمدارس المصرية اليابانية، متابعة أن الرئيس السيسي الرئيس حريص جدا على توسيع هذا المشروع، كما أن الوزير هاياشي خلال زيارته للأردن لمس رغبة الحكومة الأردنية في إدخال نظام المدارس اليابانية في الأردن، بعد نجاحه في مصر.

العلاقات الثنائية على المستوى الإنمائي

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية اليابانية أن بلادها قد شاركت في مشروع خط مترو القاهرة الكبرى الرابع وكان رائدا في مجال البنية التحتية، وتابعت إن طوكيو تتشاور مع القاهرة في دفع هذا الزخم إلى الأمام من خلال دعم بعض مشاريع البنية التحتية ، وبعض قطاعات الطاقة المتجددة أو الطاقة الخضراء وكيفية المضي قدما في جانب المساعدة الإنمائية، وعلى الجانب الاقتصادي، كما قلت، تضاعف الاستثمار خلال العام الماضي، لكن هناك إمكانات لشركات يابانية أخرى للمجيء والاستثمار.وتابعت أن الحكومة المصرية مستعدة حقا لدعم الشركات للقدوم إلى مصر وأيضا توسيع التجارة، حيث أن مصر لديها قدرة جيدة في مجال الموارد البشرية، لذلك يمكن الاستفادة من ذلك.

مصر مركز الوصول للدول المجاورة

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية اليابانية أن مصر هي مركز للوصول إلى الدول المجاورة، وقامت هيئة «جايكا» اليابانية، بمشاريع في محطة توليد الكهرباء في مصر، وهي تركز على على بناء بنية تحتية قوية وتنمية الموارد البشرية ولهذا السبب، كما قلت ، كانت المدارس اليابانية في مصر ناجحة للغاية.