توزيع 1000 شنطة مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مشروع «ابنتي الغالية»

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط توزيع 1000 شنطة مدرسية على عدد من الأطفال والتلاميذ من الأسر الأولى بالرعاية، ضمن مشروع «ابنتي الغالية»، والذي تنفذه إحدى الهيئات بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية بقرى ومراكز المحافظة، للمساعدة في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية، بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

التنسيق بين الجمعيات الأهلية

وأكد المحافظ ضرورة التنسيق والتعاون بين كل الجهات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، والوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة في دعم مسيرة التنمية وزيادة أنشطة المشاركة المجتمعية، مشيداً بمؤسسات المجتمع المدني الذي تعمل على أرض الواقع وتقدم الدعم المادي والمعنوي للأسر الأكثر احتياجاً، ما يسهم في استكمال الدراسة لأطفالهم ما يحقق التقدم في المجال الدراسي والشخصي والاجتماعي.

أبحاث ميدانية

وفي نهاية اللقاء وزع المحافظ بعض الحقائب والأدوات المدرسية على طلاب وطالبات بعض المدارس من الأسر الأكثر احتياجاً، والذين تم اختيارهم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لإجراء الأبحاث الميدانية والمراجعات اللازمة للاختيار وفق شروط ومعايير تم وضعها مسبقاً ضمن أنشطة مشروع «ابنتي الغالية»، كما حرص المحافظ على التقاط الصور الجماعية والتذكارية مع التلاميذ والطلاب المشاركين.