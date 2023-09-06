4 خطوات يجب اتباعها عن فقدان كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع.. اعرفها

منذ تطبيق تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع للمتقدمين الجدد على مرفق الكهرباء، أصبح هذا العداد من أكثر الأشياء التي تشغل بال مستخدميه، إذ أنهم يحرصون على معرفة كيفية استخدامه بطريقة صحيحة، حتى لا يضطروا لدفع مبالغ مالية كبيرة في الشحن أو الدخول لشريحة أعلى، وفي كثير من الأحيان يتعرض مستخدموه لموقف فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، الأمر الذي يسبب لهم الكثير من المشكلات.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بشكل دائم على توجيه النصائح للمواطنين حول الاستخدام الأمثل لمرفق الكهرباء عبر الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ونوضح من خلال هذا التقرير ما يتوجب فعله حال فقدان كارت شحن عداد الكهرباء، وفق ما أعلنه الجهاز، كالتالي:

خطوات يجب اتباعها حال فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

- في البداية وقبل أي خطوة يجب على المواطن الذي فقد كارت شحن العداد والمقيم في الوحدة التي يتواجد بها العداد مسبق الدفع باسمه أو حتى إن كان ليس باسمه التوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبنفس تاريخ الفقد.

- ثم بعد ذلك يتم التوجه إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء ومعه، بالإضافة إلى ما يثبت علاقته بالعين المركب بها العداد سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار موثق.

- يتم سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة، كما يتم استلام الكارت الجديد في نفس اليوم إذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التي كانت في الكارت المفقود.

- أما اذا كان لا يوجد بالكارت المفقود رصيد ففي هذه الحالة يحتاج الكارت إلى تفعيل الرصيد علي الشبكة ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة.