كيف تحسب استهلاك الكهرباء للمنزل بنفسك؟.. خطوات بسيطة

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء، كيفية حساب الاستهلاك الشهري للكهرباء بالمنزل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك لمساعدة المواطنين لاحتساب قيمة فاتورة الكهرباء بأنفسهم.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كيف تحسب استهلاك الكهرباء للمنزل بنفسك، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

طريقة حساب الاستهلاك للشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي

- الشريحة الأولى المنزلية تبدأ من صفر لـ50 كيلو وات‏، وسعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 48 قرشا، مقابل خدمة العملاء بقيمة 1 جنيه.

- إجمالي سعر 50 كيلو وات ساعة يساوي 25 جنيها، «50 × 0.48 = 24 جنيهًا + مقابل خدمة العملاء = 1 جنيه».

وأشارت القابضة للكهرباء إلى أن العداد مسبق الشحن الكارت، مبرمج بتاريخ والوقت ويعود للشريحة الأولى مع أول دقيقة في كل شهر، وبذلك يتم تحقيق العدالة.

حساب الشريحة الثانية للاستهلاك المنزلي

- الشريحة الثانية المنزلية تبدأ من 51 لـ100 كيلو وات، ويقدر سعر الكيلووات بتلك الشريحة أصبح 58 قرشا، ومقابل خدمة العملاء يساوي 2 جنيه.

- إجمالي سعر 100 كيلو وات ساعة = 55 جنيها، 50 كيلو × 48 قرش = 24 جنيه + ‏‎50 كيلو × 58 قرش = 29 جنيها + مقابل خدمة العملاء = 2 جنيه.

قيمة خصم فرق سعر خدمة العملاء للعداد الكارت

يتم خصم فرق في سعر خدمة العملاء 1 جنيه، وذلك من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك للشريحة الثانية، 51 كيلو وات ساعة، ويكون كل كيلووات بعد ذلك 58 قرشا.

حساب الشريحة الثالثة استهلاك للمنازل

الشريحة الثالثة المنزلي تبدأ من 101 لـ200 كيلووات‎‏، ويقدر سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 77 قرشًا، مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.

- ويكون إجمالي سعر 150 كيلو وات ساعة = 121.5 جنيه، 150 × 0.77 = 115.5 جنيه+ مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.

‏‎- إجمالي سعر 200 كيلو وات ساعة = 160 جنيه، 200 × 0.77 = 154 جنيهًا + مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.

كما يجري خصم من العداد الكارت بفرق شريحة 28 جنيها من الرصيد الموجود به عندما يصل المستهلك للشريحة الثالثة، 101 كيلووات ساعة وبعد ذلك كل كيلووات 77 قرشا.