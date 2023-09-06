أسباب فشل علاج الطفل مريض التوحد.. بينها عدم التواصل مع الآخرين

قد لا ينتبه الآباء لبعض تصرفات أطفالهم، التي قد تكون إشارة للإصابة بمرض التوحد، وأوضحت الدكتورة منه بدوي، استشاري صحة نفسية وعلوم ذوي الهمم، في تصريحات لـ«الوطن»، أعراض المرض وأسباب فشل العلاج، نتيجة عدم ذهاب الطفل للطبيب في الوقت المناسب، وتلقي العلاج لمنع تطور المرض.

من أسباب فشل علاج الطفل المصاب بالتوحد، عدم اختلاطه مع غيره من الأطفال، وعدم تحددث والديه إليه بصفة مستمرة، ولمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط.