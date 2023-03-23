عمرو الليثي عبر قناة «الحياة» يهدي أسرة طفل مريض بالسرطان 30 ألف جنيه

التقى الإعلامي عمرو الليثي مع أسرة الطفل «ناجي»، واستوقفهم أثناء جولته مع فريق برنامج «واحد من الناس» المذاع عبر قناة «الحياة» في أول حلقة من شهر رمضان المعظم.

والدة الطفل ناجي تحكي قصته

وروت والدة الطفل قصته، حيث أصيب بجرح بعد اصطدامه بقطعة حديد في الشارع، وبعدها تبين أثناء علاجه إصابته بورم خبيث في قدمه ويتلقى العلاج الآن في معهد الأورام.

وأشارت والدة «ناجي» إلى أنها لا تعمل وتنتمي لمحافظة أسيوط وابنها يعاني أيضًا من سرطان في الرئتين.

ليس لديهم القدرة المالية على علاجه

وقالت عمة الطفل إنهم ليس لديهم القدرة المالية على علاجه وأنهم «على الله» بحسب تعبيرها.

وأهدى الإعلامي عمرو الليثي أسرة ناجي مبلغ 30 ألف جنيه كمساهمة في علاج الطفل وكهدية من برنامج «واحد من الناس» ليتلقى بها العلاج، داعيًا له بتمام الشفاء باذن الله.