مدينة عربية ضمن 7 مناطق تتعرض لدرجات حرارة قاسية الفترة المقبلة

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية ومنظمة «كاربون بلان»غير الربحية المختصة بالبيانات والتحليلات المناخية، اليوم الأربعاء، عن أنه بحلول عام 2050، سيتعرض أكثر من 5 مليارات شخص إلى شهر على الأقل من درجات الحرارة الشديدة، وستكون عدة مدن بعينها معرضة للحرارة المرتفعة.

مدن ستتعرض لحرارة شديدة

وجاءت في مقدمة هذه المدن مدينة بيليم شرقي البرازيل، التي ستشهد 222 يومًا من الحرارة الشديدة خلال عام 2050، بينما مدينة كالكوتا الشهيرة في الهند ستواجه في نفس العام 188 يومًا، ودلهي 153 يومًا ( واجهت 128 يوما في عام 2000) من الحرارة القياسية.

درجات الحرارة المختلفة

أما في قارة أفريقيا، ستكون لاغوس النيجيرية على موعد مع 181 يومًا (93 في عام 2000) من الحرارة الشديدة خلال عام 2050، وبالنسبة لآسيا والمنطقة العربية، فستتعرض مدينة البصرة العراقية لحرارة قياسية على مدار 148 يومًا (114 في عام 2000).

وفي أمريكا الشمالية فى المكسيك تحديدا، هناك مدينة أرموسييو سونورا التي ستواجه 123 يوما من الحر الشديد بدلا من 86 يوما فقط عام 2000، أما مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأميركية، ستواجه 102 يوم من الحرارة الشديدة في 2050، بحسب التحليل.

عدد المعرضين لدرجات الحرارة

أما عدد من سيواجهون مخاطر الحرارة الشديدة فسيصل إلى 4 مليارات شخص في عام 2030، بعدما كانوا نحو 2 مليار في مطلع القرن الحالي. وسيكون أكثر المتأثرين من سكان الدول الفقيرة خاصة في جنوب شرقي آسيا وجنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا حيث لا توجد أجهزة مكيفات بشكل كبير في هذه الدول.

مقدمات أخطر

وتتمثل خطورة التغير المناخي في تسببه بكوارث كبيرة، مثل الفيضانات والحرائق والأعاصير، فيما يحذرعلماء المناخ من تزايد ارتفاع درجات الحرارة الفترة المقبلة، لأن ما حدث من موجات الحرارة وحرائق الغابات والفيضانات التي يشهدها العالم، «ليست سوى البداية لآثار أسوأ وأشد قسوة للتغيرات المناخية».