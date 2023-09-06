«الأرصاد»: قيم الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ4 درجات (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن قيم الحرارة في هذه الفترة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 4 إلى 5 درجات، ناصحة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ارتفاع قيم الحرارة

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه خلال فترات الليل سيكون هناك إحساسا بارتفاع قيم الحرارة، حيث تهدأ سرعات الرياح، وتبدأ في الارتفاع في معظم محافظات الجمهورية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أجواء فترة الليل من مائل للحرارة إلى معتدل في معظم أنحاء الجمهورية، ومع استقرار الأحوال الجوية ووجود المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، فإن الظاهرة الجوية المؤثرة ستكون تكون شبورة مائية في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وستؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية في الصباح الباكر.