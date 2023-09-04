«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة.. واستمرار تحسن الأحوال الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بحدوث مزيد من التحسن في الأحوال الجوية اليوم، بسبب استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة في السواحل الشمالية، وبالتالي يُتوقع استمرار التحسن في الأحوال الجوية، خاصة في فترات الصباح الباكر أو المساء.

أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الأجواء تكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

وأشارت إلى أنّ درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى في فترة النهار، بين 33 إلى 34 درجة مئوية، وتنخفض درجات الحرارة خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، ومن الملاحظ انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة وفي فترات الصباح الباكر، كما أنّ الأجواء تكون صيفية معتدلة تمامًا خلال فترات الليل.

وأوضحت أنّه خلال فترات الليل، من الملاحظ هدوء سرعات الرياح مع ارتفاع نسب الرطوبة نظرًا لهدوء سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهورية، عدا بعض المناطق في السواحل الشمالية الغربية للبلاد.