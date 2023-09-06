مصرع طفل سقط من الطابق الثالث في الطالبية.. «اختل توازنه أثناء اللعب»

لقي طفل مصرعه أثناء لهوه وسقط من الطابق الثالث في الطالبية بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من العقيد سامح بدوي مفتش مباحث الطالبية، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من مستشفى أم المصريين، بوصول طفل «سنتين»، توفي إثر سقوطه من علو.

على الفور انتقل المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية، إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء لهو الطفل اعتلى كرسي بجوار الشباك، واختل توازنه، ليسقط من الطابق الثالث.

وبسؤال والدة الطفل أيدت ما جاء بالفحص، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله الرائد محمد عطية معاون مباحث القسم، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.