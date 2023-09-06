لجنة وزارية عربية برئاسة مصر تناقش التدخلات التركية في الشؤون الداخلية

عقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، اجتماعا اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، وذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وتضم اللجنة مصر (رئيسا) وعضوية كلا من الإمارات والبحرين والسعودية والعراق والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وناقشت اللجنة، التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية، ورفعت تقريرًا بنتائج أعمالها ومشروع القرار الخاص بالبند المدرج على مشروع جدول الأعمال لإقراره واعتماده كقرار صادر عن الدورة (160) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التي ستعقد في وقت لاحق اليوم برئاسة المملكة المغربية.