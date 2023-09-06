«الداخلية» تكشف ملابسات تعدي خارجين عن القانون على أحد المحال بسوهاج

أعلنت وزارة الداخلية بشأن أحد مقاطع الفيديوهات المتداولة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من تعليق مدعوم بصور تضمن إدعاء صاحب الحساب، بقيام مجموعة من الخارجين عن القانون ومروجى المواد المخدرة بالتهجم على أحد المحال التجارية، ملك أحد الأشخاص وأنجاله، بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، مستخدمين أسلحة بيضاء، وإتلاف محتوياته وسرقة مبلغ مالي منه.

وأكدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أنه بالفحص تبين حقيقة الواقعة، وتتمثل في أنه بتاريخ 16-8-2023، تبلغ لمركز شرطة طما بسوهاج بحدوث مشاجرة داخل محل حدايد وبويات، ملك والد الشاكى بين طرف أول، «والد الشاكي مصاب بجروح وكدمات، والدته، وشقيقه مصاب بسحجات متفرقة»، طرف ثان، «شقيق زوج خالة الشاكي ونجل عمه أحدهما مصاب بسحجات متفرقة، مقيمان بدائرة مركز شرطة طما».

وأثبتت المعلومات أن هذه المشاجرة تمت إثر خلافات عائلية بين خالة الشاكي وزوجها، تبادلوا خلالها التعدي بالضرب، نتج عنها الإصابات المُشار إليها وحدوث تلفيات بالمحل، وتم ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية.