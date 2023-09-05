«حماية المستهلك» يحذر من رابط «خصومات العودة للمدارس»: اختراق بيانات الهواتف

حذر جهاز حماية المستهلك من تداول رابط صفحة إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتم الادعاء بأنها تابعة لشركة متخصصة في البيع عبر المنصات الإلكترونية (التسوق الإلكتروني)، وتخترق بيانات الهواتف بمجرد الدخول إلى الرابط.

حماية المستهلك يحذر من رابط مزيف

وقال جهاز حماية المستهلك، في بيان له: «تقوم الصفحة بالإعلان عن حملة دعائية تحت عنوان (العودة للمدارس) مٌنتحلة في ذلك (اسم - شعار - التصميمات) الخاصة بالشركة لإيهام جمهور المستهلكين بأنه الموقع الرسمي للشركة المنتحلة لصفتها، وذلك لجذب المستهلكين للاشتراك في الحملة من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة جرى تحديدها سلفاً، وبعد الإجابة على الأسئلة من المستهلك يتم الفوز بقسيمة شراء بمبلغ (8000 جنيه)، وللحصول علي المبلغ يٌشترط إدخال بيانات المشترك من (إسم - دولة - رقم الهاتف)، وبإدخال هذه البيانات يتم إدخاله لموقع للألعاب وللإشتراك يتم خصم مبالغ مالية من المشتركين، كما أنه بالدخول لهذه الروابط يتم إختراق الهاتف والحصول علي بيانات المٌستخدم وأيضا خصم مبالغ مالية من البطاقات الإتمانية وذلك لإستخدامها بشكل مخالف للقانون.

اختراق حسابات المتابعين

وأوضح جهاز حماية المستهلك: "بمتابعة ورصد التعليقات على رابط الصفحة المُزيفة تبين أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة لصفته، ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بيناتهم والرصيد الخاص بهم".

ونوه الجهاز، أنه تلقى أيضاً بلاغًا من الشركة المالكة للعلامة التجارية أكدت فيه أنها متضررة من وجود صفحة وهمية علي «السوشيال ميديا» وتدعي تبعيتها للشركة، وهو على خلاف الحقيقة.

وناشد جهاز حماية المستهلك، المستهلكين بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أى صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية، وأيضا عدم الإشتراك في أي من المسابقات إلا بعد التأكد من أنها تحمل رقم إخطار من جهاز حماية المستهلك وتصريح من الجهات المختصة الأخري .