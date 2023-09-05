«حماية المستهلك» يشن حملة لضبط المخالفين في أسواق الشرقية

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية عدة حملات رقابية على المحال التجارية والمصانع والأسواق، بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين ومديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية شئون البيئة.

ضبط أعلاف مجهولة المصدر

أسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محضر ضد «ش ع غ» صاحب محل حبوب وأعلاف لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 25 شيكارة خليط زوائد وزن 40 كيلوجراما وتحرير محضر ضد «ا ع م» صاحب سوبر ماركت لحيازتة وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر، و تم التحفظ على 20 شيكارة ردة زنة 110 كيلوجراما، وآخر ضد صاحب مصنع حلويات باسم «ع ا ا» لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 5 شكائر سكر أبيض وزن 50 كيلوجراما.

ضبط 50 كرتونة زيت طعام مجهول المصدر

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل منتجات ورقية باسم «م ر م» لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عند 50 باكتة مناديل ورقية، وتحرير محضر ضد صاحب محل لبيع زيت الطعام باسم «ع ك ا» لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 50 كرتونة زيت طعام.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد بناء باسم «م ا ح د» وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 100 شيكارة أسمنت.