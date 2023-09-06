الحوت «بهلول» يظهور من جديد على شواطئ الغردقة.. مسالم ويداعب السياح

ظهر القرش الحوتي، الملقب بـ«بهلول»، من جديد على شواطئ مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حيث داعب السياح الأجانب، والذين حرصوا على السباحة معه والتقاط الصور التذكارية معه.

ظهور القرش الحوتي على شواطئ الغردقة

وذكر حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والخبير البحري بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، أن ظهور القرش الحوتي المسالم والمعروف بـ«القرش بهلول صديق الإنسان» بأحد شواطئ الغردقة دلي على نظافة البيئة البحرية وتعافيها، مشيرا إلى أن هذا الحوت يعد أحد عوامل الجذب سياحة الغوص لشواطئ الغردقة.

القرش الحوتي مهدد بالانقراض وممنوع صيده

وأفاد حسن الطيب الرئيس السابق لجميعة الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، أن عددا من الغطاسين التقطوا صورا للقرش الحوتي «بهلول» في إحدى مناطق بشواطئ الغردقة، وذلك أثناء رحلة بحرية على متن لانش سياحي أثناء رحلة غطس.

وذكر «الطيب» لـ«الوطن»، أن السائحين عبروا عن سعادتهم وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مما يسهم في جذب سياحي لشواطئ المدينة.

وأشار الدكتور محمود معاطي، أستاذ علوم البحار، إلى أن القرش الحوتي مهدد بالانقراض، ويصل طوله إلى 8 أمتار، ووزنه 21.5 طن، وعمره 70 عاما، وهو من النوع المسالم، وغير مؤذٍ، ويعد ظهوره حدث بيئي نادر وفريد، لذا محظور صيده طبقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الكائنات المهاجرة.

وذكر الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، أن القرش الحوتي يترواح طوله بين 5 و6 أمتار، ويتغذى على الهائمات الحيوانية، ولا يؤذي أحدا.

وكان آخر رصد لظهور القرش الحوتي الشهير، خلال شهر أغسطس من العام الماضي، بالقرب من منطقة شرم الناقة شمال سفاجا، حيث عبر السائحون عن سعادتهم برؤيته حيث يعد ظهوره دلالة بيئية جيدة.