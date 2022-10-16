الحوت «بهلول» يعاود الظهور في مرسى علم والسائحون يلتقطون الصور معه

عاود القرش الحوتي المسالم والملقب بـ"بهلول" الظهور في شواطئ مرسى علم، مداعبا السائحين الذين حرصوا على السباحة معه في سعادة ويسر والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما يساهم في الترويج السياحي لشواطئ مرسي علم.

ظهور القرش بهلول

وروى حسن الطيب مؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، أن عدد من الغطاسين رصدوا ظهور القرش الحوتي الشهير بـ"بهلول"، بالقرب من منطقة شعاب نكاري بشواطيء مرسى علم جنوب محافظ البحر الأحمر، وأعرب عدد من السائحين والغطاسين عن سعادتهم وقاموا بالسباحة َمعه، والتقطوا الصور التذكارية وذلك على متن لانش سياحي في رحلة بحرية لممارسة الغطس في شواطئ مرسى علم.

حدث استثنائي

ومن جانبه أشار الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، أن القرش الحوتي كائن بحري نادر الظهور وظهوره لا يتكرَّر كثيرًا، ومعاودة ظهوره في مياه البحر الأحمر يدل على نظافة البيئة البحرية، وعن ظهوره في شواطئ مرسى علم علق رئيس الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر قائلًا: "هذا يعد حدث استثنائي واللعب مع السائحين أمر يدعو إلى الطمأنينة لكونه هادئ وصديق للإنسان".