يسرا الجندي: معظم أغنياتي تعبر عن مواقف تعرضت لها في حياتي

قالت الفنانة يسرا الجندي، إنها أطلقت براند خاصا بها باسم «ضاخ»، كان يوجد به العديد من الأغنيات مثل «لا يا بهيرة، ليه يا باكينام، أبو جلمبو البحر»، عبارة عن فقرات مسلية ومنها أغنية «فترة وانتهت».

كلام الأغنيات من شخصيتها

أضافت «الجندي»، خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أنها كانت تكتب الأغاني بنفسها، وجمال فهيم كان يعمل المزيكا، وأنها تختار كلام الأغاني من شخصيتها، وأن دراستها كلها باللغة الإنجليزية لكن تفكيرها كله بالعربي، ومعظم الذي تقدمه يعبر عن موقف تعرضت له، مثل أغنية «مين البنت دي».

وأوضحت أنها تحب الغناء من زمان، ووالدها أهداها جيتار هدية، وأن سبب تعلمها الجيتار هو أنها تعرضت لمشكلة في الكلية، أثرت عليها بشكل نفسي ولجأت لتعلم الجيتار للخروج من أزمتها.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات هن سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبد العزيز، سالي شاهين، رضوي حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج البلاد، واللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.