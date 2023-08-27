«السفيرة عزيزة» تقدم روشتة للتعامل مع شعور الفقدان بعد زواج الأبناء

قالت نانسي ماهر، استشارية العلاقات الأسرية، إن هناك عدة خطوات يجب فعلها من قبل الوالدين عند زواج أحد الأبناء، إذ يجب على الإنسان أن يعي المشاعر التي يمر بها أبناؤه والمرحلة الجديدة لهم.

التلاعب بمشاعر الأبناء يجب أن يوقفه الآباء

أضافت استشارية العلاقات الأسرية، خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، هناك عدة مواقف يقوم بها الوالدان ومنها التلاعب بمشاعر الأبناء من حيث الاستعطاف والضغط على مشاعر الأبناء لذلك يجب على الوالدين الفصل بين الشعور بالوحدة وتقصير الأبناء تجاههم، فكلك فرد منهم له دور تجاه منزله.

وتابعت أنه يجب أن يكون هناك تقنين للمشاعر من جهة الآباء والأبناء فلكل فرد منهم دور تجاه الآخر ولكنه يقوم بتقليله بعد نشأة حياة جديدة ولكل فرد أولوية.

6 مذيعات لبرنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات؛ هن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج البلاد، واللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.