«السفيرة عزيزة» يستعرض إعلانات زمان.. مرهم «الزمبوك» حل سحري للآلام

قال الكاتب محمد فتحي، إنَّ إعلانات زمان تكشف وترصد الحياة الاجتماعية والثقافية للمصريين خلال الحقبة التي طبعت ونشرت فيها، مستنداً إلى أشهر إعلانات الجرائد النادرة زمان، مثل «الزمبوك» وهو دواء عشبي جامع.

فتحي: الزمبوك علاج عشبي لتسكين الألم

وأضاف «فتحي» خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الزمبوك تم وصفه في الإعلان بأنه «هو الحل السحري» لعلاج العديد من الأمراض مثل البواسير والأمراض الجلدية ومكون من توليفات لمجموعة من الأعشاب أبرزها الكافور واستخدامه الأساسي في تخفيف الآلام.

أمير الشعراء أحمد شوقي روج لسجائر آمون لدعم الصناعة الوطنية

وتابع الكاتب محمد فتحي، «حتى أمير الشعراء أحمد شوقي روج لإحدى العلامات التجارية لـ السجائر عندما ظهر الإعلان لأول مرة تم نشره بمجلة الكواكب في سبتمبر 1932» بينما الشاعر أحمد شوقي مات في 14 أكتوبر من نفس العام أي ظهور الإعلان سبق شهر من وفاته وتعجب العديد من الناس لإقدام «شوقي» على هذا الأمر بينما من قراءة نص الإعلان يتضح دعمه للصناعة الوطنية وانتصاره لها فسجائر «آمون» صناعة وطنية لمحمود أفندي فهمي ومجموعة من خريجي التجارة العليا.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.